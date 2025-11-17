Juventus, l'ultima idea in difesa è Mawissa

Tra Muharemovic e Tiago Gabriel spunta anche l'idea Mawissa: il difensore del Monaco classe 2005 è in crescita e la dirigenza bianconera valuta di puntare su di lui per rinforzare il reparto difensivo e avere un giovane sul quale puntare forte per il futuro. La richiesta potrebbe essere di circa 20 milioni, considerata elevata ma non inarrivabile visto il potenziale del giocatore. Mawissa è anche una vecchia conoscenza di Comolli: quando il difensore fu ceduto dal Tolosa, infatti, il club era sotto la gestione dell'attuale amministratore delegato della Juventus. Chissà che il loro destino non possano incrociarsi ancora e Comolli decida di puntare su un giovane difensore del quale conosce bene tutti i pregi.