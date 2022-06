Manchester United, avviati i contatti con Christian Eriksen

DA LONDRA

Il nuovo allenatore Erik Ten Hag è un grande estimatore del danese, che, dopo l'arresto cardiaco, era tornato in campo a gennaio con la maglia del Brentford

Il Manchester United avrebbe avviato i primi contatti con Christian Eriksen. La BBC riporta che in casa Red Devils cresce l'ottimismo per portare il danese alla corte del nuovo tecnico Erik Ten Hag, grande estimatore dell'ex Inter e Tottenham.

In un primo momento, il 30enne sembrava intenzionato a rimanere a Londra, dove aveva ricominciato a giocare a gennaio con il Brentford. Eriksen era stato costretto ad abbandonare l'Inter e la Serie A a causa del defibrillatore cardioverter che gli era stato impiantato dopo l'arresto cardiaco a Euro 2020. Uno strumento con cui nel nostro campionato non è possibile ricevere l'idoneità sportiva e dunque scendere in campo. Con il Brentord aveva firmato un accordo per solo sei mesi e l'allenatore Thomas Frank aveva più volte ribadito che i Bees sarebbero stati ben contenti di avere ancora il danese in rosa il prossimo anno. Per Eriksen sembrava essersi presentata anche la possibilità di un ritorno al Tottenham, sotto la guida di Antonio Conte, con cui il centrocampista aveva conquistato lo scudetto l'anno scorso all'Inter. Lo stesso Conte, prima che Eriksen decidesse di andare al Brentford, aveva detto: "La porta per lui è sempre aperta". L'accordo però non è arrivato con nessuna delle due società londinesi, e potrebbe essere pronto quindi a fare le valige direzione Manchester, sponda Red Devils.

