Eriksen e il futuro: "Voglio giocare ancora in Champions League"

MERCATO

Il centrocampista danese è uscito allo scoperto e in Inghilterra si moltiplicano le voci di un possibile ritorno al Tottenham con Antonio Conte

Dopo il terribile arresto cardiaco dello scorso giugno, Cristian Eriksen con la maglia del Brentford è rinato e ora vuole tornare a giocare la competizione che meglio si addice al suo talento: "Mi piacerebbe giocare ancora in Champions League - ha detto alla Tv scandinava Viaplay - Ho diverse offerte sul tavolo e devo valutare quale cosa sia la migliore per me. Poi prenderò la mia decisione". Parole che hanno fatto subito suonare le campane del calciomercato in Inghilterra e secondo il Daily Mail prenderebbe sempre più corpo la possibilità di un suo ritorno al Tottenham, alla corte del suo ex allenatore all'Inter Antonio Conte. Getty Images

Un ritorno che avrebbe un sapore molto romantico ma che a Brentford nessuno vorrebbe accadesse perché dall'arrivo del danese a febbraio la squadra, da matricola assoluta della Premier League, ha fato un salto di qualità che l'ha portata fino all'undicesimo posto, a 46 punti, senza mai rischiare di essere risucchiata nella lotta per non retrocedere. Vedi anche Calcio estero Tottenham, Conte ritrova Eriksen: "Felice che sia tornato in campo"

"C'è ancora tanto da fare qui al Brentford - ha detto al termine del match vinto contro l'everton il tecnico Thoms Frank - e Christian può darci una grossa mano. Non ho mai avuto dubbi sulla sua tenuta fisica in campo: non si è trattato di un infortunio, bensì di un problema cardiaco che ha risolto".