Man Utd, spunta la clausola rescissoria nel contratto di Bruno Fernandes

Lo United intravede un bagliore alla fine del tunnel. I Red Devils sono reduci da tre vittorie in tutte le competizioni, non una normalità in questi ultimi anni dalle parti di Old Trafford. Tra i protagonisti c'è sempre capitan Bruno Fernandes. Il portoghese da stagioni è il leader tecnico e carismatico dello United ma nelle ultime sessioni di mercato il suo nome è stato molto chiacchierato riguardo possibili interessamenti dall'Arabia Saudita. Offerte faraoniche che effettivamente sono arrivate al tavolo di Bruno che però ha scelto di rimanere a Manchester con l'obiettivo di riuscire a vincere una Premier da capitano dei Red Devils. La partenza dell'ex Samp e Novara però potrebbe essere più semplice del previsto: secondo quanto riporta la BBC nel contratto di Bruno ci sarebbe una clausola rescissoria da 56 milioni di euro. Una cifra che non spaventerebbe i giganti della Saudi League, pronti a tornare all'attacco nelle prossime sessioni di mercato.