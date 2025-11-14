Logo SportMediaset

Man Utd, occhi su Adeyemi

14 Nov 2025 - 19:43

Il Manchester United mette nel mirino Karim Adeyemi. Secono quanto riporta Florina Plettenberg, esperto di mercato di Sky sport De, i Red Devil avrebbero già allacciato i contatti con Jorge Mendes, agente del tedesco, per capire la fattibilità dell'operazione. Il Borussia Dortmund continua a spingere per rinnovare il contratto di Adeyemi, in scadenza nel 2027. Sono però ancora diversi i temi su cui manca l'intesa tra le parti. A partire dall'inserimento di una clausola rescissoria che Adeyemi e Mendes vorrebbero e il Borussia preferirebbe non inserire. Con un anno di contratto rimasto, Adeyemi in estate potrebbe diventare una ghiotta opportunità di mercato. Il Man United monitora la situazione. 

