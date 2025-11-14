Logo SportMediaset

Seguici anche su

Mercato

Fiorentina, piace Diogo Leite dell'Union Berlino

14 Nov 2025 - 22:26
La Fiorentina potrebbe attuare qualche cambiamento in difesa durante la sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Roberto Goretti segue da vicino il 25enne portoghese dell'Union Berlino, Diogo Leite, in scadenza di contratto a giugno. Sul fronte delle uscite, il nome caldo è sempre quello di Pietro Comuzzo: se dovesse arrivare un'offerta importante, i viola potrebbero prendere in considerazione la cessione del classe 2005. 

Calciomercato Live, il punto delle 11

Milan, non solo derby

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

Calciomercato chiuso

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 16

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 11

