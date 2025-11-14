Fiorentina, piace Diogo Leite dell'Union Berlino

© Getty Images
La Fiorentina potrebbe attuare qualche cambiamento in difesa durante la sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Roberto Goretti segue da vicino il 25enne portoghese dell'Union Berlino, Diogo Leite, in scadenza di contratto a giugno. Sul fronte delle uscite, il nome caldo è sempre quello di Pietro Comuzzo: se dovesse arrivare un'offerta importante, i viola potrebbero prendere in considerazione la cessione del classe 2005.