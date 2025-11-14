Insigne, parla l'agente: "Nuova squadra? Ci siamo quasi"

Nel corso di un'intervista a Radio Kiss Kiss, Andrea D'Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Lorenzo Insigne. Queste le parole dell'agente dell'ex Toronto: "Ci siamo quasi, però non vi do bombe. Lorenzo per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato. Vediamo cosa succede, è una cosa a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Insigne merita di giocare ad alti livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per valorizzare i calciatori che hai in rosa".