Maignan nella lista del Bayern Monaco per il post Neuer

Il Bayern Monaco alla ricerca dell'erede di Manuel Neuer. Il leggendario portiere tedesco va verso il ritiro e i tedeschi si stanno attivando per trovare un sostituto. Secondo quanto riporta Rudy Galetti uno dei primi nomi di questa lista sarebbe quello di Mike Maignan. L'estremo difensore francese ha un contratto in scadenza con il Milan nel 2026 e i discorsi per il suo rinnovo si sono un po' raffreddati. Da gennaio il Bayern potrebbe sferrare l'assalto e convincere Magic Mike a firmare a zero.