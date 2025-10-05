Man Utd, sirene arabe per Maguire

Lo United avrebbe anche la possibilità di estendere il suo contratto di un anno, ma giorno dopo giorno cresce la sensazione che Maguire accetti un'offerta multimilionaria dall'Arabia Saudita e se ne vada immediatamente. In particolare il difensore è entrato nel mirino dell'Al-Nassr e Al-Ettifaq. Dal primo gennaio l'ex Leicester sarà libero di firmare con chi vorrà: liberandosi a parametro zero a Maguire potrebbe essere convinto a trasferirsi in Arabia a fronte di un ingaggio faraonico.