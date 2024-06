Milan, riecco Lukaku: contatti col Chelsea, presto incontro con l'agente

Romelu Lukaku nuovamente a Milano? Sì ma non sponda nerazzurra, visto che il Milan è tornato a interessarsi della situazione del belga. Andiamo con ordine: l'obiettivo numero uno per l'attacco resta Joshua Zirkzee, per il quale non sarebbe un problema pagare la clausola di 40 milioni di euro al Bologna, semmai c'è qualche ostacolo in più per le commissioni richieste dall'agente ma anche - se non soprattutto - per la concorrenza, Manchester United su tutte (ma attenzione sempre alla Juventus di Thiago Motta). Visti i rallentamenti sul fronte Zirkzee, normale che i rossoneri si guardino altrove e in questa ottica sono ripresi i contatti col Chelsea proprio per Lukaku.