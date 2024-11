LUIS ENRIQUE POSSIBILE EREDE DI SIMEONE ALL'ATLETICO

Secondo quanto riporta As, il nome di Luis Enrique è tornato a circolare nell'ambiente vicino all'Atletico Madrid come possibile sostituto del Cholo Simeone ormai vicino ai 14 anni da tecnico "colchonero". Dopo il Mondiale in Qatar, quando il tecnico argentino attraversava un momento difficile, tornò di moda il nome dell'ex CT della Spagna, ma il Cholo ha poi firmato il rinnovo fino al 2027, la stessa durata del contratto di Luis Enriqu con il PSG, anche se il prolungamento non è stato ancora ufficializzato.