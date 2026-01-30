Inter, il muro del PSV può vacillare: "Perisic? Non ci sono garanzie"

L'Inter sta premendo sull'acceleratore per regalarsi il ritorno di Ivan Perisic entro lunedì, ma a complicare i piani nerazzurri ci sono le ultime dichiarazioni di Peter Bosz, che ha voluto fare il punto sulla situazione in casa PSV. Il tecnico, pur ammettendo di voler tenere stretti i suoi gioielli, ha usato parole piuttosto realistiche sulla fragilità degli equilibri di mercato: "Anche se il mio desiderio sarebbe quello di confermare l'intero gruppo, sono consapevole che nel calcio non esistono garanzie assolute e che la mia volontà non è certo legge", ha ammesso l'allenatore, lasciando di fatto una porta aperta nonostante la speranza di non perdere pezzi pregiati.