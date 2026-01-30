Inter, il muro del PSV può vacillare: "Perisic? Non ci sono garanzie"
L'Inter sta premendo sull'acceleratore per regalarsi il ritorno di Ivan Perisic entro lunedì, ma a complicare i piani nerazzurri ci sono le ultime dichiarazioni di Peter Bosz, che ha voluto fare il punto sulla situazione in casa PSV. Il tecnico, pur ammettendo di voler tenere stretti i suoi gioielli, ha usato parole piuttosto realistiche sulla fragilità degli equilibri di mercato: "Anche se il mio desiderio sarebbe quello di confermare l'intero gruppo, sono consapevole che nel calcio non esistono garanzie assolute e che la mia volontà non è certo legge", ha ammesso l'allenatore, lasciando di fatto una porta aperta nonostante la speranza di non perdere pezzi pregiati.
Bosz ha poi voluto sottolineare il massimo rispetto per il lavoro dei suoi dirigenti, evitando di entrare a gamba tesa nelle trattative in corso: "So bene cosa provi chi deve gestire il mercato perché ho ricoperto quel ruolo in passato, dunque evito interferenze che potrebbero infastidire chi sta portando avanti i dialoghi". Una posizione diplomatica che non blinda affatto l'esterno croato, lasciando i tifosi dell'Inter con il fiato sospeso proprio mentre la dirigenza di Viale della Liberazione prepara l'affondo finale.