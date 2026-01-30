Bologna, Holm in uscita. I possibili nomi in entrata

In casa Bologna tiene banco la possibile uscita di Emil Holm. L'esterno destro è stato proposto a diversi club all'estero ma anche in Italia, dove Napoli e Juventus sembrano quelli più interessati. Una sua eventuale partenza, però, sarebbe presa in considerazione soltanto se i rossoblù riuscissero a trovare un sostituto all’altezza e gradito da Italiano. Con i bianconeri c'è l'ipotesi di uno scambio con Joao Mario, ma il Bologna valuta anche i profili di Zappacosta (difficilmente però l'Atalanta se ne priverà) e Barbieri della Cremonese.