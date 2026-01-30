Bologna, Holm in uscita. I possibili nomi in entrata

30 Gen 2026 - 17:08

In casa Bologna tiene banco la possibile uscita di Emil Holm. L'esterno destro è stato proposto a diversi club all'estero ma anche in Italia, dove Napoli e Juventus sembrano quelli più interessati. Una sua eventuale partenza, però, sarebbe presa in considerazione soltanto se i rossoblù riuscissero a trovare un sostituto all’altezza e gradito da Italiano. Con i bianconeri c'è l'ipotesi di uno scambio con Joao Mario, ma il Bologna valuta anche i profili di Zappacosta (difficilmente però l'Atalanta se ne priverà) e Barbieri della Cremonese. 

Ultimi video

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

I più visti di Mercato

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

De Zerbi rompe con il Marsiglia: non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, divorzio vicino

Non solo Perisic: l'Inter decisa su Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:42
Lazio, Przyborek è arrivato in città: domani le visite mediche
17:34
Lazio, vicina a chiudere per Diogo Leite
17:08
Bologna, Holm in uscita. I possibili nomi in entrata
16:59
Inter, il muro del PSV può vacillare: "Perisic? Non ci sono garanzie"
Lorenzo Insigne (Pescara)
16:43
Pescara, ufficiale il ritorno di Lorenzo Insigne: il comunicato