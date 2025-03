Già certo di perdere a fine stagione Trent Alexander-Arnold, il Liverpool sta lavorando per trovare un sostituto e la soluzione potrebbe esser già in casa. Secondo quanto riportato da The Sun il club inglese avrebbe intenzione di prolungare il rapporto con Conor Bradley portando l'ingaggio del difensore nordirlandese da 500.000 sterline a 4 milioni l'anno.