Lens: il tedesco Toppmöller è il nuovo allenatore fino al 2028

16 Giu 2026 - 12:23
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DinoToppmöller © Getty Images

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Il Lens, club francese di Ligue 1, ha ingaggiato Dino Toppmöller come nuovo allenatore dopo la partenza di Pierre Sage, passato al Crystal Palace. Il Lens ha annunciato che il tecnico tedesco ha firmato un contratto biennale. In precedenza, Toppmöller ha allenato l'Eintracht Francoforte in Bundesliga. Sage ha lasciato il Lens in una posizione importante, con la squadra del nord della Francia che ha concluso il campionato di Ligue 1 al secondo posto, qualificandosi direttamente per la Champions League. Il Lens ha anche conquistato la Coppa di Francia per la prima volta nella sua storia.

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