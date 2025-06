Lecce, Corvino: "Non abbiamo ancora deciso il futuro di Giampaolo"

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Marco Giampaolo: "Voglio essere diretto: non abbiamo ancora deciso il futuro del mister. Ci aggiorneremo la prossima settimana. Siamo grati a Giampaolo per il traguardo salvezza raggiunto. È stata una scelta coraggiosa, ma anche voluta, difesa e supportata. Dopo la sconfitta con il Como forse anche lo stesso Marco si aspettava un esonero. Nel giorno della sua presentazione avevamo detto che sarebbe stato l’uomo giusto per portare la barca al porto, nonostante scogli e tempeste. Avevamo ragione. Quando una società fa una scelta in corsa non tiene conto di tutte le sfaccettature del caso, ma noi l’abbiamo fatto, proteggendo una certa linea tecnica e tattica. Come responsabile dell’area tecnica, assieme a Stefano Trinchera, abbiamo capito che ogni allenatore preso in corsa può avere delle idee differenti rispetto a quelle del club. Giampaolo, persona intelligente, ha capito che dopo tanti risultati negativi consecutivi, il risultato finale si poteva comunque conquistare. Un risultato che si può raggiungere in tanti modi, ma il Lecce lo fa in maniera sostenibile. Siamo il club più sostenibile d’Italia, la 9^ più in salute d’Europa. E la squadra, se si è salvata, vuol dire che era forte. Il calcio è fatto di idee e programmazione, noi non siamo dei robot e ci serve tempo per capire come muoversi e cosa fare”, le parole riportate da Antenna Sud.