Lecce, Corvino: "Dorgu è stato a un passo dal Napoli"

Patrick Dorgu nel mercato di gennaio ha lasciato Lecce per volare in direzione Manchester sponda United. Una cessione record, circa 40 milioni di euro, per i salentini. Il ds dei giallorossi, Pantaleo Corvino, ha rivelato un retroscena riguardo la cessione dell'esterno danese: "Dorgu è stato vicino al Napoli, prima del Manchester United abbiamo avuto vari abboccamenti con qualche club poi i Red Devils ci hanno messo davanti alla scelta migliore con un’offerta importante. Anche l’entourage ci ha spinto verso questa squadra di alto profilo, ma soprattutto l’offerta era tale che il Lecce non potesse rifiutarla".