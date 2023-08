Lazio, vicino il ritorno di Luca Pellegrini: c'è l'accordo con la Juve

CHIUSURA A UN PASSO

Tra i due club intesa per un prestito biennale con obbligo di riscatto. Ora incontro con l'agente per chiudere

© Getty Images Luca Pellegrini è vicinissimo al ritorno alla Lazio. Dopo un lungo tira e molla infatti il club biancoceleste ha raggiunto un accordo con la Juventus per un prestito biennale con obbligo di riscatto. Una volta scattato il riscatto - riferisce Sky Sport - il terzino sinistro, fortemente voluto da Maurizio Sarri, avrà altri due anni di contratto più uno di opzione. In corso ora un incontro tra la dirigenza della Lazio e l'agente del giocatore per chiudere la trattativa.

Luca Pellegrini, classe 1999, dunque è a un passo dal ritorno in biancoceleste dopo i sei mesi di prestito dalla Juventus. Il suo nome era stato accostato anche al Milan, alla ricerca di un vice Theo Hernandez, e Fulham e Nizza a un certo punto sembravano in vantaggio sulla Lazio, con il club inglese che aveva trovato l'accordo col giocatore ma non la Juve, mentre i francesi dovevano convincere il difensore. Ora la svolta, con Sarri che sarà accontentato. Pellegrini è pronto a essere il quarto corpo del club di Lotito dopo Castellanos, Kamada e Isaksen.