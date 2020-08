Lazio, stretta finale per David Silva: affare vicino

IL COLPO

In casa Lazio siamo alla stretta finale per David Silva. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, la trattativa per il centrocampista spagnolo sarebbe ormai ben avviata e il giocatore sarebbe sempre più vicino ad accettare l'offerta di Lotito. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con l'entourage del calciatore e il fratello ha già visitato il centro sportivo di Formello. Particolare che lascia intuire all'orizzonte una fumata bianca. Per chiudere l'affare, del resto, nei prossimi giorni rimarrebbero da limare soltanto alcuni dettagli relativi ai bonus.

Calendario alla mano, dunque, per il colpo David Silva in casa Lazio è già iniziato il countdown. Al netto di qualche cavillo contrattuale ancora da aggiustare, in linea di massima il giocatore avrebbe già accettato l'offerta biancoceleste. Lotito e Tare contano di chiudere l'operazione in questa settimana, subito dopo la partita di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. Il giorno giusto per sciogliere tutti i dubbi e dare una risposta definitiva al club biancoceleste potrebbe essere infatti domenica.

Una volta incassato il sì dello spagnolo, viste le cifre in ballo, a Formello poi la dirigenza biancoceleste potrebbe essere costretta a mettere mano al portafogli per riequilibrare gli ingaggi di alcuni giocatori già in rosa. Visti i 4 milioni a stagione offerti a David Silva, infatti, Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic (solo per citarne alcuni) potrebbero battere subito cassa e chidere un ritocco dello stipendio al rialzo.