Lazio, Milinkovic-Savic: "Farò di tutto per giocare nel Real Madrid, è il mio sogno"

Sergej Milinovic-Savic è uno dei pilastri della Lazio ma ha un sogno nel cassetto: giocare con la maglia del Real Madrid. Lo ha raccontato lo stesso centrocampista alla tv serba Tv Nova: "Sogno di giocare per il Real da quando ero bambino, sarebbe il più grande traguardo della mia carriera e farò di tutto per raggiungerlo". Chissà se da Madrid avranno letto queste parole e in estate faranno un tentativo, di sicuro Lotito valuta "il Sergente" non meno di 100 milioni di euro.

Getty Images