Lazio, l'agente di Torreira apre a un ritorno in Italia: "Lucas vuole la Serie A" 

LE PAROLE

Il procuratore del giocatore ha fatto chiarezza sul futuro dell'ex Sampdoria

Ormai appare certo: la prossima stagione Lucas Torreira non vestirà più la maglia dell'Arsenal. La conferma arriva direttamente da Pablo Bentancur, agente del giocatore, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha detto: "Lucas vuole tornare in Italia. Mi hanno chiamato da Francia, Russia e Spagna. Ma lui ha voglia di riabbracciare la Serie A. L’Arsenal ha capito la situazione e ci verrà incontro”. Getty Images

D'altronde, lo stesso venticinquenne uruguaiano sta da tempo premendo per lasciare Londra e tornare in Italia, il campionato che lo ha lanciato. All’Arsenal è legato fino al 2023 ed è costato circa 29 milioni di euro e, sicuramente, l'Atletico Madrid non si farà sotto per cercare di acquistare il giocatore dopo la stagione in prestito.

E qui entra in scena la Lazio del neo tecnico Maurizio Sarri. L'allenatore napoletano vuole rafforzare la sua linea mediana e quello di Torreira è il profilo ideale. Per il giocatore la Capitale sarebbe una metà più che gradita e, nel mentre, i Gunners hanno fissato il prezzo intorno ai 20 milioni di euro. I biancocelesti sono fortemente interessati e continuano a monitorare la situazione, anche se al momento non è stata ancora presentata un'offerta vera e propria.