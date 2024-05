Lazio: Kamada a sorpresa non rinnova e saluta, ora Tudor che fa?

LAZIO

Il giapponese non fa valere l'opzione di prolungamento che scadeva il 30 maggio: lo aspettano in Premier. Il presidente vuole più soldi dall'Al-Duhail per lo spagnolo

© Getty Images "Ne vorrei dieci di Kamada. Per me è un giocatore fantastico, può giocare ovunque, ha una mentalità da 10, ha un computer nella testa, magari fossero tutti così", aveva detto recentemente Igor Tudor esaltando il giapponese, che dal suo arrivo sulla panchina della Lazio è diventato titolare fisso dopo mesi nel dimenticatoio. E ora cosa dirà Tudor? A sorpresa infatti il giocatore ha deciso di andare via a parametro zero invece di prolungare per altri tre anni. "Non ha fatto valere l'opzione (di prolungamento, in scadenza il 30 maggio) e non ci sarà un nuovo accordo", ha detto il ds Fabiani nella tarda serata di giovedì al termine di una riunione fiume. Kamada sarebbe già pronto per sbarcare in Premier League: lo aspettano al Crystal Palace. Per il tecnico croato un fulmine a ciel sereno che rende ancora più incerto il suo futuro sulla panchina biancoceleste, in attesa di un faccia a faccia con il presidente Lotito per parlare di programmi e di campagna rafforzamenti.

Altra spina è quella che riguarda Luis Alberto, che ha già un accordo con l'Al Duhail per otto milioni a stagione. Gli undici milioni offerti dal club del Qatar per il cartellino dello spagnolo, che ha un contratto in scadenza a giugno 2027, non bastano al presidente Lotito, che continua a fare muro: "Non m'interessa, è lui che vuole andare via - ha detto il numero uno biancoceleste, come riporta 'Il Messaggero' - Qui ha un contratto di 4 anni e può restare a Formello. L'offerta dal Qatar per me è bassa e, per compensarla e accettarla, ho chiesto al giocatore di rinunciare a qualcosa visto che ha detto pubblicamente che non vuole più un euro dalla Lazio". I suoi agenti sono al lavoro in questi giorni con la dirigenza biancoceleste per sbloccare la trattativa e chiudere il prima possibile.