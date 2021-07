Il West Ham ufficializza: "Felipe Anderson torna alla Lazio"

È ufficiale il trasferimento di Felipe Anderson dal West Ham alla Lazio. Lo comunica in una nota il club inglese, confermando "di aver concordato un accordo con la Lazio per il trasferimento permanente" del 28enne giocatore. Il brasiliano, approdato nelle file degli Hammers, proprio dai biancocelesti, nell'estate del 2018, ha segnato 12 gol in 73 presenze. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Porto, collezionando dieci presenze. Il West Ham "ringrazia Felipe Anderson per il contributo dato durante il suo periodo qui e gli augura il meglio per il suo futuro", si legge nella nota del club di Premier League.