Dalla Spagna: la Lazio vuole Malcom

06/01/2019

In estate stava per andare alla Roma, ora potrebbe ritrovarsi a Formello, quindi in casa della Lazio. Il riferimento è al brasiliano ex Bordeaux Malcom, impiegato con il contagocce (ma ha avuto modo di segnare un gol all'Inter, in Champions) dal tecnico del Barcellona Ernesto Valverde e possibile cessione 'blaugrana' a gennaio. Sembrava destinato ai cinesi dell'Evergrande Guangzhou, la squadra allenata da Fabio Cannavaro, invece ora si è fatto avanti, secondo quanto scrive il quotidiano di Barcellona 'Sport', il d.s. della Lazio Igli Tare, su mandato del presidente Claudio Lotito.

I contatti sarebbero in corso, e secondo il giornale la Lazio non avrebbe problemi a pagare l'ingaggio del giocatore. Secondo fonti brasiliane vicine al calciatore, inizialmente la formula del trasferimento sarebbe quella del prestito, con l'opzione dell'acquisto a titolo definitivo fra sei mesi. Malcom comunque non è così convinto di voler lasciare il Barcellona, e anche in caso di cessione vorrebbe rimanere in Europa: non a caso l'Evergrande ha virato su David Neres dell'Ajax. Intanto, scrivono a Barcellona, Tare non molla, forse perché ha troppo voglia di 'beffare' la Roma che su Malcom aveva puntato in estate.