Lazio, visite per Belahyane e Provstgaard. La Roma prende Nelsson e si avvicina a Salah-Eddine

La Roma invece sostituisce la partenza di Hermoso con l'arrivo di Nelsson dal Galatasaray. Per il difensore si tratta di prestito: per lui visite mediche e firma sul contratto. La dirigenza giallorossa sta anche lavorando per il vice Angelino ed è vicina a Salah-Eddine, terzino sinistro classe 2002 del Twente: operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7-8 milioni.