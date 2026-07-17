Lazio, ufficiale l'acquisto del giovane Galassi dal Real Madrid

17 Lug 2026 - 16:59
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La Lazio ha concluso l'acquisto del giovane centrocampista Bruno Galassi che si trasferisce così dal Real Madrid alla squadra biancoceleste. Il classe 2007, spagnolo di origini argentine, arriva nella Capitale a titolo definitivo "con una percentuale sulla futura rivendita", come sottolineato dalla nota del club nel quale si annuncia l'ufficialità del trasferimento. Un rinforzo, quindi, per la Lazio che, nonostante la giovane età, dovrebbe essere aggregato alla prima squadra mettendosi così a disposizione di Gennaro Gattuso.

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