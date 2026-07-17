Como, ufficiale l'arrivo di Cuenca dal Barcellona

17 Lug 2026 - 17:15
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Il Como 1907 è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo del difensore spagnolo Andrés Cuenca dall’FC Barcelona. Il difensore, classe 2007, ha firmato un contratto fino al 2030.

Cuenca si è formato nei vivai di Avejoe, Villafranca, Córdoba e Siviglia prima di approdare alla Masia del Barcellona nel 2019.

Ha rappresentato il Barcellona in tre edizioni della UEFA Youth League e ha svolto un ruolo importante nella conquista del titolo da parte del club nella stagione 2024/25, segnando in finale nella vittoria per 4-1 della squadra Under 19 sul Trabzonspor. Dopo essersi affermato come titolare nel Barcellona Atlètic, ha esordito con la prima squadra in UEFA Champions League contro lo Young Boys nel 2024. Ha trascorso la seconda metà della stagione 2025/26 in prestito allo Sporting Gijón.

Difensore ordinato e fisicamente imponente, sicuro nel possesso palla, Cuenca ha rappresentato la Spagna nelle categorie dall’Under 15 all’Under 20. La sua esperienza internazionale comprende i Mondiali FIFA Under 17 e Under 20, nonché i Campionati Europei Under 17 e Under 19. Più recentemente, ha contribuito alla vittoria della Spagna nel Campionato Europeo Under 19 UEFA 2026.

L’allenatore Cesc Fàbregas ha dichiarato: "Andrés Cuenca è un giovane difensore dotato di grande qualità tecnica, energia e forza. Ha completato un importante percorso nel vivaio blaugrana e ha esordito in prima squadra in UEFA Champions League. È un difensore moderno, a suo agio in fase di possesso palla e sicuro di sé con il pallone. Crediamo che possa crescere notevolmente nell’ambito del nostro progetto e siamo lieti di dargli il benvenuto a Como".

Sul suo arrivo al Como 1907, Cuenca ha dichiarato: "Sono davvero felice di far parte di questo club e non vedo l'ora di giocare la mia prima partita con questa maglia. La mia prima impressione è stata molto positiva: Como è una città bellissima che mi ha colpito molto, così come le persone. Sono convinto che ci aspetta una stagione fantastica e darò il massimo ogni giorno per aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi."

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