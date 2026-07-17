Como, ufficiale l'arrivo di Cuenca dal Barcellona

L’allenatore Cesc Fàbregas ha dichiarato: "Andrés Cuenca è un giovane difensore dotato di grande qualità tecnica, energia e forza. Ha completato un importante percorso nel vivaio blaugrana e ha esordito in prima squadra in UEFA Champions League. È un difensore moderno, a suo agio in fase di possesso palla e sicuro di sé con il pallone. Crediamo che possa crescere notevolmente nell’ambito del nostro progetto e siamo lieti di dargli il benvenuto a Como".