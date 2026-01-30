Lazio, Przyborek è arrivato in città: domani le visite mediche

Adrian Przyborek, trequartista classe 2007 proveniente dal Pogon, è pronto per diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il giovane talento polacco è atterrato a Fiumicino con un volo proveniente da Berlino e si metterà a disposizione di mister Sarri appena completate le ultime formalità burocratiche. Ad accoglierlo anche un post della società, attraverso i propri canali social, che ha voluto annunciare lo sbarco nella Capitale con un "Adrian is here" e la foto del calciatore con la sciarpa della Lazio. Le visite mediche di Przyborek sono fissate per domani mattina e subito dopo il viaggio a Formello per apporre la firma sul contratto che lo legherà ai colori biancocelesti.