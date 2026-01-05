Lazio, offerta del Fenerbahce per Guendouzi ancora troppo bassa

La Lazio si muove sul mercato sia sul fronte delle uscite che delle entrate. Dopo l'ufficialità del passaggio di Castellanos al West Ham, i biancocelesti potrebbero salutare anche Mateo Guendouzi. Il centrocampista è finito nel mirino del Fenerbahce ma l'offerta recapitata a Lotito è ancora troppo bassa rispetto ai 18/20 milioni di euro richiesti. Per quanto riguarda invece i rinforzi, la Lazio è attiva su tre fronti. Nella giornata di domani proseguiranno i contatti per Fabbian del Bologna, mentre oggi sono stati avviati quelli con l'Atalanta per Daniel Maldini e con il Torino per Ngonge, su cui c'è anche la Fiorentina. Lo riporta Sky Sport.