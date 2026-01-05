Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lazio, offerta del Fenerbahce per Guendouzi ancora troppo bassa

05 Gen 2026 - 23:09
© Getty Images

© Getty Images

La Lazio si muove sul mercato sia sul fronte delle uscite che delle entrate. Dopo l'ufficialità del passaggio di Castellanos al West Ham, i biancocelesti potrebbero salutare anche Mateo Guendouzi. Il centrocampista è finito nel mirino del Fenerbahce ma l'offerta recapitata a Lotito è ancora troppo bassa rispetto ai 18/20 milioni di euro richiesti. Per quanto riguarda invece i rinforzi, la Lazio è attiva su tre fronti. Nella giornata di domani proseguiranno i contatti per Fabbian del Bologna, mentre oggi sono stati avviati quelli con l'Atalanta per Daniel Maldini e con il Torino per Ngonge, su cui c'è anche la Fiorentina. Lo riporta Sky Sport

Ultimi video

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:37
Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

L'indiscrezione di Pellegatti: "Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia"

Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

 14) FERNANDO TORRES - dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni nel 2011

Altro che ‘riparazione’, a gennaio si spende eccome: chi è il più pagato della storia?

Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

Il Manchester Utd ha esonerato Amorim. Al suo posto Darren Fletcher

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:09
Lazio, offerta del Fenerbahce per Guendouzi ancora troppo bassa
22:01
Chelsea, incontro con Rosenior: può essere in panchina già sabato
21:30
Fiorentina, per l'attacco spunta il nome di Ngonge
20:08
Il Cagliari su Nicolussi Caviglia, ma piace anche Brescianini
19:48
Juve, ritorno di fiamma: contatti formali per Federico Chiesa