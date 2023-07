Lazio, Lotito: "Milinkovic? Vorrei rinnovargli il contratto, dipende da lui"

LAZIO

Il patron biancoceleste: "Squadra che vince non si cambia, si integra. E noi integreremo. I giocatori arriveranno, come sempre"

© Getty Images La Lazio finora non si è mossa sul mercato, ma Claudio Lotito vuole rassicurare i tifosi. "Zero acquisti? E' il segnale che ho avuto tante cose da fare - ha spiegato il patron biancoceleste in un'intervista alla Gazzetta dello Sport -. Adesso mi sto dedicando agli affari della squadra. Ho le idee chiare". "Ho una rosa di nomi per ogni ruolo che dobbiamo coprire, con varie alternative - ha aggiunto -. Sceglierò chi prendere, ma su una questione non ci sono dubbi: i giocatori arriveranno, come sempre". Nel frattempo c'è da risolvere la questione Milinkovic Savic. "Io non lo cederei, anzi sto cercando di rinnovargli il contratto - ha detto Lotito -. Ma un contratto è l’incontro della volontà di tutte le parti. Di sicuro la Lazio per comprare non ha bisogno di vendere". "Si dà troppa importanza al denaro, trascurando l'uomo", ha aggiunto lasciando intuire che tutto è nelle mani del Sergente e che la possibilità di portare il calciatore a scadenza è comunque un'opzione.

Quanto al progetto tecnico della Lazio, del resto, il patron biancoceleste non ha dubbi e punta a rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico finora ha avuto la massima disponibilità della società nella transizione dal 3-5-2 al 4-3-3, con la rosa che ha cambiato volto con profili più funzionali al nuovo modulo tattico. E ora il club punta a consolidare la qualità della rosa con innesti mirati. "Squadra che vince non si cambia, si integra. E noi integreremo - ha spiegato il presidente -. Si parla sempre di giocatori da comprare, ma anche non venderli è fondamentale". Dunque sotto con i rinforzi.

Tutto senza l'aiuto di Tare o di qualche algoritmo. "Ho in fase di ultimazione un centro scouting con otto postazioni, con tante persone che lavorano", ha dichiarato Lotito indicando la via dopo la separazione dallo storico direttore sportivo biancoceleste. Un team di esperti che valuterà i profili giusti per rinforzare la squadra, sottoponendoli poi alle valutazioni tecnico-economiche di Sarri, dei dirigenti e del patron.

Infine qualche battuta sugli obiettivi della Lazio per la prossima stagione dopo il secondo posto dell'anno scorso che sta alimentando i sogni scudetto dei tifosi. "Tutto è possibile, lo ha dimostrato la storia. Alla Lazio l’ha vinto Lenzini, poi ci è riuscito Cragnotti. Il Leicester ha battuto tutti in Premier - ha spiegato Lotito -. Vincono l'unione di intenti, la compattezza, l’armonia. Noi li abbiamo". "Io non vendo sogni ma solide realtà - ha concluso -. Gli obiettivi si centrano, non si annunciano".