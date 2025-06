Lazio, Lotito: "Non abbiamo bisogno di comprare, ma di vendere"

Claudio Lotito è tornato a parlare del mercato della Lazio: "Non c'è alcun bisogno di comprare in questo momento. Piuttosto il problema è contrario, dobbiamo vendere perché ci sono troppi esuberi. Parliamo di 28 giocatori di movimento per una competizione più la Coppa Italia", ha dichiarato a Il Messaggero. Poi continua: "Non vendo nessun altro. Abbiamo giocatori forti, il fatto che tutto il mondo li richieda ne è la prova. Ho detto no a offerte importanti per Rovella, Tavares, Isaksen, Guendouzi e Castellanos".