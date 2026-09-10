Lazio-Icardi, Lotito continua a sognare

L'attaccante argentino, attualmente senza squadra, chiede un ingaggio da almeno tre milioni di euro netti che andrebbe a pesare in maniera consistente sugli indici di liquidità e sul costo del lavoro del club, rischiando di innescare nuovi paletti finanziari. Senza contare le riserve di Gennaro Gattuso, poco convinto dell'impatto tecnico del centravanti ex Inter e timoroso di alterare, con un profilo dalla forte personalità, gli equilibri interni di uno spogliatoio che sin qui si è dimostrato coeso.