Curaçao, 78enne Advocaat rinnova contratto da ct

09 Set 2026 - 17:44
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Il tecnico Dick Advocaat ha prolungato il suo contratto con Curaçao fino al luglio 2027. Lo ha annunciato la Federazione della piccola isola caraibica. Advocaat, 78 anni, ha stabilito il record di allenatore più anziano di sempre ai Mondiali la scorsa estate; era tornato in carica a maggio dopo essersi precedentemente dimesso per problemi di salute in famiglia. La federazione ha sottolineato i notevoli progressi compiuti dalla squadra sotto la sua guida. Curaçao ha conquistato il suo primo punto di sempre ai Mondiali pareggiando contro l'Ecuador a giugno, pur chiudendo all'ultimo posto nel Gruppo E. Advocaat punta a consolidare i risultati ottenuti e ha in programma di annunciare venerdì la rosa per la CONCACAF Nations League.

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