Una Juventus più italiana: i quattro profili seguiti sul mercato

Secondo Tuttosport, la Juventus (oltre a Samuele Inacio) sul mercato sta valutando soprattutto profili italiani per costruire un blocco azzurro più nutrito. E, in particolare, la dirigenza bianconera pensa a quattro nomi: Cher Ndour, centrocampista classe 2004 della Fiorentina, che viene valutato 30 milioni di euro; Luca Lipani, centrocampista leva 2005 del Sassuolo che Giovanni Carnevali conosce bene; Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone e dell'Under 21; e Filippo Mane, difensore del Borussia Dortmund già convocato da Silvio Baldini nella Nazionale maggiore.