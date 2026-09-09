Diogo Leite: "Intendo ripagare la Lazio della fiducia"

09 Set 2026 - 13:45
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"Sono felice di giocare con la Lazio, ringrazio il club per la fiducia e non vedo l'ora di esordire per aiutare la squadra. Ho avuto pazienza, ma volevo un club che credesse in me, dovevo scegliere una squadra che riponesse in me la propria fiducia e la Lazio rispondeva a queste caratteristiche. Quello che mi interessa ora è il presente e il passato alla Lazio, che voglio ricompensare con il mio impegno in campo". E' l'impegno preso da Diogo Leite, svincolato dallo Union Berlino e ultimo arrivo in biancoceleste, nella conferenza stampa di presentazione a Formello. "Dobbiamo pensare di scendere in campo e vincere sempre, poi faremo i conti. Il club lo merita ed è quello che io voglio fare. La Serie A è competitiva e giocare in un club come la Lazio è una responsabilità. Posso dire che mi metterò a disposizione, mi piace essere un leader e voglio dare tutto quello che ho in campo", prosegue il centrale difensivo. Che assicura di sentirsi "pronto per giocare, poi sarà il mister a scegliere. Io sto bene e penso che mi adatterò presto. Darò tutto per questa maglia, arrivare agli obiettivi di squadra significa anche raggiungere obiettivi personali. Quello che voglio ora è fare il mio percorso in Serie A al meglio", conclude.

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