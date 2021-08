Lazio, finalmente Basic: accordo con il Bordeaux, atteso martedì a Roma

AFFARE FATTO

Fatta per il centrocampista croato sulla base di sette milioni più due di bonus, quinquennale per il giocatore

La Lazio è pronta finalmente ad abbracciare Toma Basic e Maurizio Sarri ad avere il tanto desiderato rinforzo per il centrocampo. Dopo aver ottenuto da tempo il sì del croato classe 1996, in scadenza nel giugno 2022 con il Bordeaux, per un quinquennale da 1,5 milioni a stagione, il club biancoceleste ha raggiunto anche l'intesa con i francesi sulla base di 7 milioni più due di bonus (contro i 10 richiesti in partenza). Il giocatore, come riferiscono anche dalla Francia, è atteso a Roma martedì per le visite mediche e la firma.

Lotito dunque regala a Sarri il primo tassello per completare la squadra. "Abbiamo delle cose che devono essere portate a compimento per creare le condizioni affinché Sarri esprima il suo gioco - aveva detto domenica sera il presidente biancoceleste a 'Novantesimo minuto' su Rai2 - Promesse di mercato? Sono abituato a non parlare ma a fare i fatti". Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte resta in pole per l'attacco in caso di partenza di Correa, nel mirino dell'Inter con cui è in corso una trattativa.