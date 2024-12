Lazio, Fabiani: "Fazzini? Ottimo giocatore, qualcosa faremo''

"Lo conosciamo, anche per averlo incontrato, è un ottimo giocatore. Se ci fosse l'opportunità di unire l'utile al dilettevole la società non si tirerà indietro. Ma ci sono anche altri profili sui quali stiamo facendo riflessioni. Qualcosa di certo faremo, ma c'è poco da riparare. Faremo le cose funzionali per completare il progetto". Sono queste le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ai canali ufficiali del club in merito al possibile acquisto di Jacopo Fazzini, centrocampista dell'Empoli.