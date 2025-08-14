Logo SportMediaset
Mercato

Raul Albiol, 40 anni e non sentirli: "Voglio giocare ancora in Italia"

14 Ago 2025 - 09:07
© Getty Images

© Getty Images

Raul Albiol, difensore spagnolo con un passato al Napoli e attualmente svincolato dopo gli ultimi anni al Villarreal, ha confessato di non voler smettere a 40 anni: "L'idea è continuare a giocare. Il sogno è di farlo in Italia. Non ho mai pensato al ritiro. Sono ancora competitivo. È soltanto scaduto il mio contratto con il Villarreal e ora aspetto" - le sue parole al Corsport - "Io e la mia famiglia abbiamo un sogno: chiudere la carriera in Italia. A Napoli siamo stati benissimo, è un Paese molto simile alla Spagna. La nostra porta è sempre aperta per l'Italia. Contatti? Beh, sì, ho dei contatti. Diciamo che valuto l'occasione migliore, più giusta per me e le mie ambizioni".

11:06
Milan: Athekame è arrivato a Milano, visite e firma in giornata
10:41
La Fiorentina fa sul serio per Piccoli ma il Cagliari chiede 25 milioni
10:28
L'ex ct della Nigeria spinge Lookman all'Inter: "Perfetto con Thuram e Lautaro"
09:56
Psg, Ramos spegne le voci di mercato: "Resto a Parigi"
09:53
Coman-Al Nassr, è fatta: oggi il giocatore vola in Arabia