Raul Albiol, 40 anni e non sentirli: "Voglio giocare ancora in Italia"

Raul Albiol, difensore spagnolo con un passato al Napoli e attualmente svincolato dopo gli ultimi anni al Villarreal, ha confessato di non voler smettere a 40 anni: "L'idea è continuare a giocare. Il sogno è di farlo in Italia. Non ho mai pensato al ritiro. Sono ancora competitivo. È soltanto scaduto il mio contratto con il Villarreal e ora aspetto" - le sue parole al Corsport - "Io e la mia famiglia abbiamo un sogno: chiudere la carriera in Italia. A Napoli siamo stati benissimo, è un Paese molto simile alla Spagna. La nostra porta è sempre aperta per l'Italia. Contatti? Beh, sì, ho dei contatti. Diciamo che valuto l'occasione migliore, più giusta per me e le mie ambizioni".