L'Atalanta punta un altro grande ex: dopo Caldara il sogno è Bonaventura

Dopo l'affare Caldara, l'Atalanta prova a pianificare un altro grande ritorno "low cost" dal Milan. Secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, infatti, a fine stagione Giacomo Bonaventura potrebbe vestire nuovamente la maglia della Dea. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre e in scadenza di contratto col Milan a giugno, il centrocampista sarebbe in cima alla lista dei desideri di Gasperini, a caccia di un jolly di qualità come "Jack" per far rifiatare Gomez e Ilicic.

Certo, convincere Bonaventura a tornare a Bergamo non sarà semplice. Al netto del fascino della favola Atalanta in Champions e del rendimento incredibile della Dea nelle ultime due stagioni, infatti, col rinnovo in rossonero di Jack sempre più lontano, per il grande ex i bergamaschi sul mercato dovranno battere l'agguerrita e ricca concorrenza di Fiorentina, Napoli, Torino e Roma, molto interessati al centrocampista pronto a liberarsi a parametro zero.

Una corsa in saluta per i nerazzurri, per cui però non si possono comunque escludere colpi di scena. Soprattutto perché il parere del giocatore potrebbe giocare un ruolo cruciale nella buona riuscita della trattativa. Nel cuore di Bonaventura Bergamo ha sempre un posto importante e la Dea sogna un altro grande ritorno da Milano.

