Laporta su Alvarez: "L'offerta all'Atletico è ancora valida. Julian vuole il Barça già da molto tempo"

Nel corso della conferenza stampa per la cerimonia di insediamento, Joan Laporta è tornato a parlare di Julian Alvarez, l'attaccante dell'Atletico Madrid oggetto dei desideri del Barcellona in queste ultime settimane. Il presidente blaugrana ha dichiarato: "Ho parlato con l’Atlético: abbiamo presentato un’offerta e sappiamo che Julián desiderava venire al Barça già da molto tempo, fin da quando giocava al Manchester City. Loro mi hanno comunicato che non avevano alcuna intenzione di vendere Alvarez perché non avevano alternative come attaccante. Ho detto loro che, se ne avessero avute, l'offerta sarebbe rimasta valida". Laporta ha aggiunto: "Manterremo valida la proposta per tutto il tempo che riterremo opportuno. Sanno qual è la nostra volontà: se vorranno procedere, ne saremo felicissimi".