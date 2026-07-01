Laporta su Alvarez: "L'offerta all'Atletico è ancora valida. Julian vuole il Barça già da molto tempo"

01 Lug 2026 - 15:48
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Nel corso della conferenza stampa per la cerimonia di insediamento, Joan Laporta è tornato a parlare di Julian Alvarez, l'attaccante dell'Atletico Madrid oggetto dei desideri del Barcellona in queste ultime settimane. Il presidente blaugrana ha dichiarato: "Ho parlato con l’Atlético: abbiamo presentato un’offerta e sappiamo che Julián desiderava venire al Barça già da molto tempo, fin da quando giocava al Manchester City. Loro mi hanno comunicato che non avevano alcuna intenzione di vendere Alvarez perché non avevano alternative come attaccante. Ho detto loro che, se ne avessero avute, l'offerta sarebbe rimasta valida". Laporta ha aggiunto: "Manterremo valida la proposta per tutto il tempo che riterremo opportuno. Sanno qual è la nostra volontà: se vorranno procedere, ne saremo felicissimi". 

In merito ai botta e risposta dell'ultimo periodo, il presidente blaugrana ha specificato: "Abbiamo grande rispetto per l’Atlético Madrid… I tweet risalgono a prima che Julián parlasse del suo sogno di giocare in un grande club, ma non ha mai menzionato il Barcellona e noi non lo abbiamo costretto a farlo". 

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