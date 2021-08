Laporta: "Il Barcellona ha debiti importanti, separarci da Messi era l'unica soluzione"

BARCELLONA

Il presidente blaugrana: "Il giocatore ha altre proposte, non ci sono più speranze. Ma vinceremo anche senza di lui"

Dopo l'annuncio shock di ieri, Joan Laporta in conferenza stampa prova a spiegare ai tifosi del Barcellona i perché del naufragio della trattativa per il rinnovo di Lionel Messi: "Separarci era l'unica soluzione, abbiamo ricevuto un'eredità disastrosa in merito alla situazione economica: gli stipendi superano le entrate del club e non abbiamo margini salariali. Per avere spazio per 25 milioni dobbiamo liberarne 100. Le perdite previste sono molto alte, i debiti previsti sono alti e importanti. Non abbiamo margini salariali. I contratti sportivi ci mettono in difficoltà". Messi lascia il Barcellona: tifosi disperati di fronte alla sede blaugrana Getty Images

Il presidente blaugrana continua: "Voglio che sia chiaro che Leo voleva restare e che il club voleva che rimanesse. Arriva un momento in cui in una trattativa devi alzarti, analizzare le cose in modo rigoroso e con i numeri. È triste ma penso che abbiamo fatto il massimo per il Barça". Poi un piccolo spoiler sull'interesse del PSG per il giocatore: "Il tempo è scaduto e il giocatore ha altre proposte. Non ci sono più speranze. Il giocatore ha anche bisogno di tempo per poter valutare e mettere in pratica le altre opzioni che ha".

Poi arriva il commiato: "Rinnovargli il contratto avrebbe comportato un rischio finanziario per noi, separarsi è meglio per gli interessi del club. Messi lascia un'enorme eredità. È il giocatore con più titoli nella storia del club. Ha lasciato tante gioie, un'illusione collettiva. Abbiamo eterna gratitudine ma vinceremo anche senza di lui".

Infine Laporta torna a descrivere la situazione del club: "La regola della Liga (una sorta di tetto agli ingaggi, ndr) potrebbe essere più flessibile, ma non è una scusa perché lo sapevamo già. La dirigenza sta lavorando molto per liberare parte degli stipendi esistenti ma non è facile perché sono contratti in vigore. I nuovi giocatori (Depay, Aguero e Garcia ndr) che abbiamo acquistato invece hanno accettato le condizioni finanziarie del Barça e siamo fiduciosi di poterli tesserare".