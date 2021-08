Messi via dal Barcellona, il PSG ha già avviato i primi contatti

ADDIO BARçA

Dopo la traumatica rottura coi blaugrana, il club francese pronto all'ennesimo colpo: Leo ritroverebbe Neymar

Dopo Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi e Wijnaldum la fame di top player del Paris Saint-Germain non è ancora sazia. Mentre in Francia ancora si parlava della trattativa per Paul Pogba, da Barcellona arrivava la notizia del clamoroso divorzio tra blaugrana e Lionel Messi. Un'occasione troppo ghiotta per il club francese, che infatti ha già avviato i contatti col parametro zero più prestigioso che c'è. instagram

Il PSG ha dunque sferrato l'attacco per la Pulce, primo affondo già ieri sera, e in queste ore intensificherà i contatti per portare a casa la stella che Al-Khelaifi ha sempre sognato. Dal canto suo l'argentino, che voleva restare al Barça ma ora deve voltare pagina, ritroverà ben volentieri il suo grande amico Neymar e un progetto vincente, quello che in casa blaugrana mancava da tempo.

Un suo inserimento, dopotutto, sarebbe molto semplice: basta osservare la foto pubblicata due giorni fa da Di Maria su Instagram dove si vedono il Fideo, Neymar, Paredes e Verratti in vacanza in compagnia di Messi, la didascalia non lascia dubbi "amici". Secondo Marca, poi, la Pulce avrebbe già parlato con Pochettino. Più defilato il Manchester City che può giocarsi la carta Guardiola ma che ha appena speso quasi 120 milioni per Grealish ed è pronto a investirne altrettanti, se non di più, per Kane.

Messi si era messo d'accordo col Barcellona per un contratto da 30 milioni l'anno, anche con i francesi si partirà da queste basi, al netto delle commissioni chieste dall'entourage dell'argentino, che non sembrano comunque preoccupare Al-Khelaifi. Resta da capire come tutto questo si inserisca nel piano di cessioni chiesto dalla Ligue 1 al PSG: un mese fa l'Equipe aveva parlato di ben 180 milioni da incamerare dagli addii.