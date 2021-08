Barcellona-Messi, addio ufficiale: "Costretti a separarci"

Lionel Messi e il Barcellona si dicono addio. Il clamoroso annuncio ufficiale arriva direttamente dal club blaugrana, che in un comunicato annuncia l'addio della Pulga "a causa di ostacoli economici e strutturali". "Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri del giocatore e del club alla fine non vengano esauditi", si legge nella nota del club. Quale futuro ora per il 5 volte Pallone d'Oro?