Lapadula riparte dal Perù: ha firmato con l'Universitario

L'ultima esperienza in Italia con lo Spezia

22 Giu 2026 - 12:14
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Dopo la retrocessione con lo Spezia al termine della stagione appena conclusa, Gianluca Lapadula è pronto per la sua prima avventura in Perù.
Nonostante dal 2020 rappresenti la Nazionale sudamericana, con cui ha collezionato 42 presenze e 10 gol, l'ex centravanti del Milan non aveva mai militato nel campionato locale. Da luglio lo farà vestendo la maglia dell'Universitario, la squadra più vincente del Paese andino.
La squadra allenata da Hector Cuper ha voluto fortemente il giocatore classe ‘90, spingendo affinché risolvesse prima della fine del mese il contratto che lo legava allo Spezia per averlo subito a disposizione. Il campionato di Clausura inizierà infatti tra meno di un mese (17 luglio), con l'Universitario che debutterà in trasferta contro il Tarma.
Per il 36enne sarà la seconda esperienza fuori dall'Italia, dopo che nella stagione 2013-14 aveva giocato in Slovenia con il Gorica in prestito dal Parma.

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