La Lazio sonda la posizione di Gudmundsson: l'Inter rimane alla finestra in attesa di Dumfries e Arnautovic

LA MOSSA DI MERCATO

L'attaccante islandese sarebbe finito nel mirino anche dei biancocelesti con il club di Claudio Lotito che avrebbe avuto dei primi contatti con il Genoa

© Getty Images La trattativa fra Albert Gudmundsson e l'Inter appare sempre più complicato. L'islandese del Genoa è uno dei principali obiettivi della Beneamata, ma le richieste da altri club non mancano. L'ultima a essersi accodata nella corsa al fantasista rossoblu è la Lazio che, secondo quanto riportato su X da Matteo Moretto, avrebbe fatto un sondaggio per capire se l'operazione sia fattibile o meno. Chiaramente siamo ancora alle battute iniziali, ma l'Inter deve stare attenta a non farsi scappare l'occasione.

Ovviamente prima di compiere nuovi acquisti è necessario fare cassa e vendere con due profili su tutti: Denzel Dumfries e Marko Arnautovic. L'olandese è in scadenza di contratto nel 2025, tuttavia le pratiche per il rinnovo sono ormai da tempo ferme complice la richiesta di un adeguamento di contratto attorno ai 5,5 milioni di euro l'anno rispetto ai 2,5 attuali. Una cifra eccessiva che però potrebbe abbassarsi complice gli ultimi contatti fra gli agenti e la società di viale Liberazione che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe incontrare lo staff dell'olandese dopo l'Europeo attestandosi a una cifra attorno ai quattro milioni.

Discorso diverso per Arnautovic che, con l'arrivo di Mehdi Taremi, troverà ancor meno spazio alle spalle di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Motivo per cui l'attaccante austriaco potrebbe trovarsi in uscita così come il collega di reparto Joaquin Correa, cessioni insieme a quelle di Dumfries che porterebbero a un tesoretto attorno ai trentacinque milioni richiesti dal Genoa. Un prestito con obbligo di riscatto potrebbe essere la soluzione giusta, ma l'inserimento della Lazio potrebbe complicare ulteriormente il tutto.