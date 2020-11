La Juve è tranquilla ma il Psg fa sul serio per Cristiano Ronaldo

L'OBIETTIVO

Le parole di Leonardo, ds del Paris Saint Germain, su Cristiano Ronaldo non sono casuali. Il fatto che il dirigente del club parigino le abbia pronunciate ieri nel corso di un botta-e-risposta social con i tifosi non inganni, perché non c'è nulla di estemporaneo o non calcolato in quello che ha detto: l'obiettivo della proprietà qatariota del Psg è chiaro, il portoghese è il grande obiettivo per la prossima stagione, quella che porterà poi al Mondiale di casa. La Juve, per ora, è tranquilla ma sa bene che esattamente come successe nel 2018 quando fu CR7 a decidere di lasciare il Real per accasarsi a Torino, anche in questo caso l'ultima parola spetterà ancora al giocatore.

I bianconeri, d'altra parte, hanno tutta l'intenzione di rispettare un contratto che scadrà proprio del 2022: le attuali prestazioni di CR7 dimostrano che è ancora un attaccante decisivo, un giocatore in grado di fare sempre e comunque la differenza. Un fuoriclasse per nulla intaccato dal passare delle primavere. Vero è, tuttavia, che c'è anche il peso di uno stipendio elevatissimo (31 milioni), senza contare poi che un'eventuale partenza anticipata garantirebbe ancora un introito più che buono per il club bianconero. Insomma, una visione pragmatica della situazione porta a non escludere nulla anche sul fronte torinese.



D'altra parte il Psg, al lavoro su rinnovi importanti quale quello di Mbappé (ma non solo), vede in Cristiano non solo un uomo immagine per la proprietà qatariota in vista del Mondiale di casa, Anche questo, è chiaro, ma non solo questo. La convinzione è che CR7 possa essere innanzitutto l'uomo giusto per riprovare l'assalto alla Champions sfumata per un soffio lo scorso agosto, nonché il solo capace di "alleggerire" il peso di una partenza, possibile ma non scontata, proprio di Mbappè verso Madrid.



Ecco perché le dichiarazioni di Leonardo sono state solo un primo passo di una strategia che si dispiegherà più chiaramente nei prossimi mesi. I primi contatti già ci sono stati, con il procuratore Mendes e indirettamente con lo stesso giocatore, approcci iniziali tipici di ogni corteggiamento. E molto, va da sè, dipenderà anche dai risultati della Juve in questa stagione.