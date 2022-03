La Juve "scarica" l'agente di Dybala: il club non vuole trattare con Antun

Un nuovo capitolo, forse il definitivo. Quello al termine del quale potrebbe trovarsi la parola fine. Fine sul rapporto tra la Juve e Paulo Dybala, le cui strade dovrebbero separarsi a fine giugno, al termine del contratto in essere. Il nuovo capitolo di cui si è detto riguarda infatti il rifiuto del club bianconero di trattare con Jorge Antun, l'agente del numero 10 bianconero. Per la Juve l'intermediario argentino non ha i requisiti professionali riconosciuti dalla FIFA. Una chiusura che a questo punto potrebbe far saltare l'incontro già per altro rimandato una quindicina di giorni fa. Summit previsto per la settimana prossima che però è quanto mai in dubbio.

afp