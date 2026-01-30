La Juve saluta Rouhi, va in prestito alla Carrarese
La Juventus ha perfezionato la cessione di Jonas Rouhi, il laterale si accasa in Serie B alla Carrarese. "Giocherà la seconda parte della stagione 2025/2026 alla Carrarese - si legge nella nota diramata dal club bianconero ufficiale il prestito fino al 30 giugno 2026 dell'esterno svedese al club toscano". Il comunicato si chiude con augurio per il classe 2004 cresciuto nel settore giovanile della Juve: "Ora è pronto per iniziare questa nuova avventura, con l'obiettivo di continuare a crescere. Buona fortuna, Jonas".