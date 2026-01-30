La Juve saluta Rouhi, va in prestito alla Carrarese

30 Gen 2026 - 20:24

La Juventus ha perfezionato la cessione di Jonas Rouhi, il laterale si accasa in Serie B alla Carrarese. "Giocherà la seconda parte della stagione 2025/2026 alla Carrarese - si legge nella nota diramata dal club bianconero ufficiale il prestito fino al 30 giugno 2026 dell'esterno svedese al club toscano". Il comunicato si chiude con augurio per il classe 2004 cresciuto nel settore giovanile della Juve: "Ora è pronto per iniziare questa nuova avventura, con l'obiettivo di continuare a crescere. Buona fortuna, Jonas".

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Insigne-Pescara, le cifre

Nicolussi al Parma

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

