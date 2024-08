Gudmundsson, l'ad del Genoa: "No alla Fiorentina". E blocca Nico alla Juve

L'INCROCIO

I bianconeri aspettano ma guardano altrove: apertura di Conceição, spunta Edwards

© Getty Images Gudmundsson alla Fiorentina, Nico Gonzalez alla Juventus: c'è ancora da attendere. L'incrocio di mercato da cui si parla da giorni non vedrà la luce a brevissimo come si intuisce anche dalle parole di Andres Blazquez, ad del Genoa. Parole, quelle rilasciate a Tuttosport, che sanno tanto di strategia: "Per Albert ci sono offerte, ma nessuna soddisfa la nostra aspettativa - le dichiarazioni del dirigente rossoblù -. Ha fatto una proposta la Fiorentina, ma non l'abbiamo ritenuta accettabile. L'Inter credo sia interessata, ma a oggi non ci ha mandato alcuna offerta. Se le offerte non ci convincono e non c'è un sostituto all'altezza, resteremo al 100% con Albert".

Un'uscita chiara che sembra invitare la Viola ad alzare la proposta sul tavolo e allo scopo di far entrare ufficialmente in gioco pure i nerazzurri di Marotta, da tempo sul calciatore. Nel mentre c'è da registrare la forte volontà di Gudmundsson di approdare in un club capace di vincere da subito, la stessa di Nico Gonzalez, sedotto dalla Juventus. I bianconeri vanno di fretta e attendono l'evoluzione della situazione con al centro l'islandese: Giuntoli ha già i 30 milioni pronti da mettere sul piatto per assicurarsi l'argentino ex Stoccarda.

Il dt bianconero, intenzionato a regalare due esterni a Thiago Motta, guarda anche altrove: oltre a Galeno, nel Porto c'è pure Francisco Conceição. Quest'ultimo, figlio d'arte, rivela Alfredo Pedullà, avrebbe già dato l'ok per un suo trasferimento a Torino. Attenzione però a Marcus Edwards, 25 inglese dello Sporting Lisbona: nelle scorse ore c'è stato un sondaggio da parte della Juventus.