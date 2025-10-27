La Juve ha deciso: Tudor esonerato. Attesa l'ufficialità
27 Ott 2025 - 12:38
La Juventus ha deciso: Igor Tudor verrà esonerato dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, la terza consecutiva tra campionato e Coppe. Lo riferisce Sky Sport. Attesa a breve l'ufficialità. Per ora ci sarà una soluzione interna.
